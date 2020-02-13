الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ضد يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب ”سان سيرو“؛ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ميلان وضيفه يوفنتوس، في جولة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب، خاصة أن ميلان يبحث عن نتيجة طيبة أمام يوفنتوس الباحث أيضا عن حصد الانتصار خارج الديار؛ من أجل الاقتراب من التأهل للدور النهائي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ميلان ضد يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 10:45 بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو، ولن تذاع المباراة على أي قناة عربية، لكن حساب رابطة الدوري الإيطالي عبر تويتر ينقل المباراة بشكل مجاني.

مشوار الفريقين

تأهل ميلان بعد الفوز عل سبال بنتيجة 3/0 في دور الـ16، ثم تخطى تورينو بنتيجة 4/2 في دور الـ8.

وصعد يوفنتوس بعد عبور عقبة أودينيزي بنتيجة 4/0 في دور الـ16، كما تغلب على روما بنتيجة 3/1 في دور الـ8.

ولم يفز ميلان على يوفنتوس في آخر 10 مواجهات بينهما، وتقابلا في نهائي النسخة الماضية، وفاز يوفنتوس برباعية دون رد.

أسلحة ميلان

يحشد فريق ميلان أسلحته من أجل تحقيق الفوز على حساب يوفنتوس للاقتراب من التأهل للنهائي.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان قبل اللقاء، إن كأس إيطاليا مهمة بالنسبة للفريق، موضحا أن فريقه يسعى لتجاوز عقبة يوفنتوس وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب من التأهل للنهائي.

ويعتمد ميلان على تشكيلته التي تضم الحارس جيانلويجي دوناروما، وأمامه رباعي الدفاع أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو ودافيد كاباريا وثيو هيرنانديز، بينما يقود خط الوسط فرانك كيسي وبجواره إسماعيل بن ناصر، وعلى الأطراف صامويل كاستييخو وهاكان كالهانغولو، وفي الهجوم زلاتان إبراهيموفيتش وآنتي ريبيك.

أوراق يوفنتوس

يبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز في مواجهة ميلان، خاصة أن الفريق لديه صراع قوي على بطولة الدوري مع إنتر، ويبحث عن العودة بفوز من سان سيرو يسهل مهمته في لقاء الإياب.

وقال ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس قبل اللقاء، إن مباراة ميلان في غاية الصعوبة، موضحا أن ميلان منافس قوي وعلى أرضه ووسط جماهيره، وسيبحث عن تحقيق الانتصار.

ويعتمد يوفنتوس على تشكيلته التي تضم الحارس جانلويجي بوفون، وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط ميراليم بيانيتش ورودريغو بينتاكور وآدريان رابيو مع صانع الألعاب آرون رامسي، مع ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

وقال هاني سعيد نجم باري الإيطالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن مواجهة ميلان ضد يوفنتوس صعبة ومليئة بالتفاصيل التكتيكية والندية، خاصة أن ميلان قدم مباراة كبيرة في ديربي الغضب أمام إنتر.

وأضاف: ”هناك مواجهة خاصة ينتظرها المتابعون بين كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، وكلاهما يملك قدرات تهديفية كبيرة ستساعد الفريق من أجل الفوز وهز الشباك“.

وأشار إلى أن قوة يوفنتوس في الاستحواذ على خط الوسط، خاصة مع وجود بيانيتش ورامسي وديبالا، وكلهم لاعبون أصحاب قدرات تكتيكية، والتمرير في خط الوسط والاحتفاظ بالكرة والاختراق من العمق.

وأوضح أن ميلان لديه أفكار هجومية أيضا، مع وجود ثنائي ارتكاز قوي، ولديه مجهود وافر في خط الوسط وهما فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر، مؤكدا أن إبراهيموفيتش أضاف الكثير لهجوم ميلان في المرحلة الماضية، وسيساعد الفريق أمام يوفنتوس.