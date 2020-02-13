اليويفا يدخل في شراكة مع ”والت ديزني“ لتعزيز ممارسة الفتيات لكرة القدم

دخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في شراكة مع شركة والت ديزني لإطلاق مشروع في عدة دول بالقارة لتعزيز ممارسة الفتيات للعبة.

وقال اليويفا اليوم الخميس إنه سيبدأ أكبر محاولة لزيادة ممارسة الفتيات لكرة القدم في سبع دول أوروبية قبل تنفيذ الأمر عبر باقي دول القارة.

ويستهدف المشروع الجديد ”بلاي ميكرز“ الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين خمس وثماني سنوات، ولا يلعبن كرة القدم حاليا، ويسلط الضوء على اللعب والمباريات بمشاركة شخصيات وقصص ديزني الشهيرة.

وستعتمد المرحلة الأولى من المشروع في المقام الأول على فيلم الرسوم المتحركة (إنكريدبلز 2) ومجموعة من الشخصيات.

وسبق أن أعلن اليويفا التزامه بوضع هدف لمضاعفة أعداد السيدات والفتيات اللاتي يمارسن اللعبة بحلول 2024 وسيكون هذا التغيير عن طريق استهداف المجموعة العمرية الصغيرة.

وقالت نادين كيلسر، رئيسة كرة القدم النسائية في اليويفا، لرويترز إن الهدف من المشروع ”إنشاء بيئة لكل الفتيات للازدهار والتطور سواء من أجل اكتساب المهارات الأساسية أو أساسيات كرة القدم أو القيم والمهارات الحياتية“.

وأضافت ”نعتقد حقا أن هذا البرنامج الاستثنائي يمكن أن يصبح انطلاقة لجيل أكثر تفاعلا من الفتيات المحبات لكرة القدم“.

ورغم وجود عدد كبير من المراهقات أو السيدات اللاتي يمارسن كرة القدم فإنه بات من المعتاد للفتيات الصغيرات اختيار ألعاب أخرى أو ممارسة كرة القدم في عمر أكبر من الفتيان.

وقالت كيسلر إن التدريبات في مشروع ”بلاي ميكرز“ ستكون مختلفة تماما عن حصص المران التقليدية وسيتم تنفيذ الأمر باستخدام شخصيات وأساطير ديزني المحببة للفتيات.

وسينطلق المشروع في إسكتلندا والنرويج وبلجيكا وبولندا والنمسا ورومانيا وصربيا قبل تنفيذه في باقي الدول.

وديزني ليست ضمن الشركاء التجاريين لليويفا لكن هذه الشراكة حدثت خصيصا من أجل تنفيذ هذا المشروع.