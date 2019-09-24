”يويفا“ يعلن عن ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا

‬‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، أن مدينتي سان بطرسبرغ وميونيخ واستاد ويمبلي في لندن سيستضيفون نهائي دوري أبطال أوروبا بدءا من 2021.

ومن المقرر أن تستضيف اسطنبول التركية نهائي موسم 2019-2020 في 30 مايو آيار المقبل على استاد أتاتورك الأولمبي.

وسيكون نهائي 2021 الثاني التي تستضيفه روسيا عقب استضافة موسكو للنهائي الذي فاز فيه مانشستر يونايتد على تشيلسي بركلات الترجيح على استاد لوجنيكي في 2008.

واستضافت ميونخ انتصار تشيلسي على بايرن ميونخ الألماني في نهائي 2012 بينما سيقام نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في استاد ويمبلي.

وسيحتفل استاد ويمبلي في 2023 بمرور 100 عام منذ افتتاح الاستاد الأصلي في لندن.

وستستضيف مدينة إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2021 بينما ستستضيف بلفاست كأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.