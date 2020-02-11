عناوين الصحف الرياضية العالمية: صراع الـ15 جولة.. رونالدو غاضب من يوفنتوس.. المكان الذي يمكن أن يذهب إليه ميسي (صور)

شكل الصراع على لقب الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد ولقاءات دوري أبطال آسيا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار برشلونة والعملية الجراحية لنجمه ديمبيلي وبحثه عن قلب هجوم والجدل حول تقنية الفيديو في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأخبار الأندية السعودية ودوري الخليج العربي الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على خطاب زيدان لتحفيز لاعبيه للفوز بلقب الدوري الإسباني وكتبت :“ ليس منطقيا أن يملك لوكا مودريتش لقبا واحدا في الدوري الإسباني ”.

كما تحدثت عن موعد عودة البلجيكي إيدين هازارد لريال مدريد وكتبت :“ هازارد يعود أمام سيلتا فيغو ”.

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت :“ بوسكيتس لا يمس من طرف سيتين“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة والذي سيجري عملية جراحية في فنلندا وكتبت :“ ديمبيلي اليوم “ د “ ”.

كما تحدثت عن الهولندي فرانكي دي يونغ الذي قدم مستوى جيدا في لقاء ريال بيتيس وكتبت :“ فرانكي دي يونغ أخرج أفضل نسخة منه ”.

كما تحدثت عن خطاب ليونيل ميسي للاعبي برشلونة في الفترة ما بين الشوطين والذي أدى لردة فعل الفريق في الشوط الثاني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة الباحث عن قلب هجوم لتعويض غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي وكتبت :“ أسبوع رقم 9 ”.

كما اهتمت بتصريحات جوردي ميستر نائب رئيس نادي برشلونة السابق والذي قال :“ سأوقع مع نيمار ”.

الصحيفة عادت للجدل القائم حول تقنية حكم الفيديو وكتبت :“ تقنية حكم الفيديو بيضاء ”.

آس

ركزت الصحيفة على صراع برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني وكتبت :“ صراع لمدة 15 جولة ”.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد وكتبت :“ سيميوني يستعيد المصابين ”.

واهتمت الصحيفة بنجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت :“ رونالدو غاضب من يوفنتوس“.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإسباني أوناي إيمري المدرب السابق لباريس سان جيرمان وآرسنال وكتبت :“ إيمري : في باريس كان بإمكاني أن أصبح أفضل مدرب في العالم لكني ضيعت الفرصة ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان والذي يقود الفريق بشكل جيد وتمكن من الحفاظ على نيمار وكافاني وكتبت :“ أوسكار من أجل ليوناردو ”.

كما تحدثت عن أولمبيك ليون الذي يعاني في الدوري الفرنسي وكتبت :“ أولمبيك ليون يحتاج لإنقاذ للوصول للبوديوم ”.

كما تحدثت عن ربع نهائي كأس فرنسا الذي سيجمع بلفور ورين.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على صراع الدوري الإيطالي بين المدربين الثلاثة كونتي وإينزاغي وساري وكتبت :“ ساري وحيدا ”.

كما تحدثت عن الجدل حول تقنية حكم الفيديو في الدوري الإيطالي بعد الجولة الأخيرة.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات بريدا المستشار التقني السابق لبرشلونة والذي قال : بإمكان رونالدو وميسي اللعب في فريق واحد “ و كتبت :“ بريدا : “ هذا هو المكان الذي يمكن أن يذهب إليه ميسي : إيطاليا “ و “ حلم يوفنتوس وإنتر ميلان ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على بداية الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا والتي شهدت فوز الهلال وتعادل الأهلي وكتبت :“ البطل ينطلق بثقة والوحدة يحبط الأهلي ”.

كما تحدثت عن الدوري السعودي وخسارة الاتحاد وكتبت :“ ضمك يجدد أوجاع الاتحاد ”.

الصحيفة اهتمت بالنصر الذي يبدأ مشواره آسيويا وكتبت :“ مختار أساسيا ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على نتائج الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا وكتبت :“ شباب الأهلي يخسر في أوزبكستان ، العنابي نقطة في أول السطر ”.

كما تحدثت عن ترتيب الدوري الإماراتي آسيويا وكتبت :“ دورينا يتراجع للمركز الثامن على المستوى الآسيوي ”.

كما اهتمت بالمعسكر الإعدادي لآرسنال في دبي وكتبت :“ آرسنال يعود بالتفاؤل بعد نجاح معسكر دبي ”.