تقارير: يوفنتوس يسعى لبيع آرون رامسي في الميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة يوفنتوس تسعى للتخلص من آرون رامسي، لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد عام واحد فقط على انتقاله من آرسنال.

وانضم رامسي إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2019 قادما من ”الغانرز“ دون أي مقابل، بعد انتهاء عقده مع آرسنال ورفضه التجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، يوم الأحد، فإن هناك نية لدى يوفنتوس في بيع اللاعب الويلزي رغم مشاركته بالموسم الحالي في 19 مباراة وتسجيله هدفين، تحت قيادة المدرب، ماوريسيو ساري.

لكن إصابات رامسي المتكررة في عضلات الساقين، تزعج المسؤولين في يوفنتوس ويرونه لاعبا غير مفيد للفريق الإيطالي في المستقبل، مع تقدمه في العمر، حيث يبلغ 29 عاما.

رحيل رامسي إذا تم سيكون على خطى، إيمري تشان، الذي رحل بعد عام ونصف من قدومه من صفوف ليفربول مجانا، في صيف 2018، وانتقل في شهر يناير الماضي إلى بروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة.