جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا (صورة)

قلب هيلاس فيرونا الطاولة على يوفنتوس، ليحقق فوزا ثمينا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب مارك أنتونيو بينتغودي، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس في الدقيقة 65، فيما سجل فابيو بوريني التعادل لهيلاس فيرونا بالدقيقة 76، قبل أن يضيف جيامباولو باتزيني الهدف الثاني بالدقيقة 86.

وبفوز فيرونا، تجمد رصيد يوفنتوس عند 54 نقطة، وبات مهددا بخسارة الصدارة لصالح إنتر حال فوزه بالديربي، غدًا الأحد، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 34 نقطة بالمركز السادس.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف التقدم ليوفنتوس، بالدقيقة 65، بعدما انفرد من منتصف الملعب ونجح في خداع المدافع رحماني ليتوغل ويسدد كرة أرضية تسكن يمين الحارس.

وفي الدقيقة 76، نجح فابيو بوريني في معادلة النتيجة، بعدما استغل خطأ فادح من بيانيتش في تمرير الكرة ليستحوذ عليها بوريني وينفرد ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 84، عاد الحكم لتقنية الفيديو بعد إبعاد بونوتشي للكرة بيده، ليقرر الحكم ثبوت ركلة جزاء، نجح باتزيني في تحويلها إلى هدف ثاني لفيرونا بالدقيقة 86.