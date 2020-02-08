تشيلسي يزاحم نادي برشلونة على لاوتارو مارتينيز

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن تشيلسي الإنجليزي يريد الانقضاض على صفقة رائعة لبرشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي دخل سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، وأشارت إلى أن البلوز مستعد لتقديم إيمرسون بالميري أو ماركوس ألونسو لإغراء إنتر ميلان بالتنازل على مارتينيز.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، معجب بقدرات ألونسو، وهو من قرر ضمه للبلوز عندما كان مدربا للفريق.

ومن المعروف أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، ويتردد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مواطنه.

وانتقل لاوتارو مارتينيز من راسينغ كلوب الأرجنتيني إلى إنتر ميلان صيف 2018، وشارك الموسم الحالي في 27 مباراة مع النيراتزوري، سجل فيها 16 هدفا وصنع 4.

ويمتد عقد لاوتارو مارتينيز، البالغ من العمر 22 عاما، مع إنتر ميلان حتى 2023، ويتردد أن قيمة فسخ عقده تبلغ 94 مليون يورو.

ويبحث برشلونة عن مهاجم قوي الصيف المقبل، في ظل تقدم المهاجم لويس سواريز في العمر، والذي يغيب 4 أشهر للإصابة، إلى جانب كثرة إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي انتهى موسمه هو الآخر.

ويعتمد تشيلسي بشكل كبير على مهاجمه الشاب تامي أبراهام، الذي سجل 15 هدفا وصنع 6 في 32 مباراة الموسم الحالي.