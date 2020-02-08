بعد ارتباطه ببرشلونة وريال مدريد.. وولفرهامبتون يطلب مبلغا خياليا لبيع آداما تراوري

أصبح المهاجم الإسباني، صاحب الأصول المالية، آداما تراوري، عنوانا لصراع جديد بين عمالقة أوروبا، بعد تألقه اللافت للنظر برفقة ناديه الإنجليزي وولفرهامبتون هذا الموسم.

ودخلت أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ومانشستر سيتي الإنجليزي، في صراع شرس على ضم تراوري، البالغ من العمر 24 عاما، خلال الموسم المقبل، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال موقع ”onefootball“ إن إدارة وولفرهامبتون حددت سعر بيع تراوري بنهاية الموسم الجاري، في ظل الاهتمام الكبير من أندية أوروبية بالحصول على خدمات اللاعب.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن مسؤولي وولفرهامبتون لن يفرّطوا في تراوري بأقل من 150 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب على الإطلاق في البريمييرليغ.

وانتقل البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في شتاء 2018 مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الاغلى في تاريخ البلوغرانا، وثالث أغلى لاعب في العالم بعد نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا 222 مليون يورو، وكيليان مبابي 180 مليون يورو.

وشارك تراوري هذا الموسم في 36 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 10 أخرى.

ويرتبط تراوري بعقد مع وولفرهامبتون يستمر حتى صيف 2023.

وبحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن سعر تراوري يصل إلى 28 مليون يورو، ما يجعل المقابل الذي يطلبه ناديه الإنجليزي تعجيزيا.

وبدأ تراوري مشواره في نادي برشلونة الإسباني، ثم انتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي في عام 2015، ثم إلى ميدلسبره، قبل أن يستقر في وولفرهامبتون في صيف 2018.

ونجح المدرب البرتغالي نونو إسبريتو في تطوير أداء آداما تراوري، الذي يتألق في مركز الجناح، ويملك قدرات بدنية وفنية هائلة.