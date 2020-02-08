هل يكون لويس سواريز الجديد طوق النجاة لنادي برشلونة؟

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني أجرى اتصالات مع مدير أعمال المهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريز، لاعب نادي ريال سرقسطة المعار من واتفورد الإنجليزي، تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعاني برشلونة من أزمة هجومية خانقة، بدأت بإصابة الأوروغواياني لويس سواريز، الذي أجرى مؤخرا عملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيغيب على إثرها حتى أبريل المقبل، ثم جاءت الصدمة الثانية بتجدد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي ونهاية موسمه مع البلوغرانا.

وبحسب إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، فإن الكولومبي لويس سواريز دخل بقوة ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الإذاعة، في تقرير لها اليوم السبت، إلى أن مسؤولي برشلونة أجروا بالفعل اتصالات مع مديري أعمال سواريز، الذي يبلغ من العمر 22 عاما.

ولعب سواريز هذا الموسم 25 مباراة مع ريال سرقسطة في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، وأحرز 14 هدفا، وصنع 3 أخرى.

وانتقل سواريز إلى ريال سرقسطة مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من نادي واتفورد الإنجليزي، وتبلغ قيمته التسويقية 4.5 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتوجد العديد من الأسماء على طاولة برشلونة، ويأتي ضمنها لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيس، وويليان خوسيه مهاجم ألافيس.

ويسابق مسؤولو برشلونة الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم جديد قبل دخول المرحلة الحاسمة من الدوري الإسباني، حيث تسمح لوائح الاتحاد الإسباني بضم لاعب يلعب داخل إسبانيا، وذلك بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية يوم 31 يناير الماضي، دون أن يُبرم برشلونة أي صفقة، باستثناء صفقتين مؤجلتين لمطلع الموسم الجديد، وهما ماتيوس فرنانديز لاعب بالميراس البرازيلي، وفرانسيكيو ترينكاو مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي.