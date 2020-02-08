تقرير: مانشستر يونايتد يتفوق على منافسيه في سباق نجم نابولي

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يتقدم سباق التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، في السوق الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات المدافع السنغالي نهاية الموسم الحالي، وأنه الأقرب للتعاقد مع كوليبالي.

ويتردد أن أندية مانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة تريد التعاقد مع كوليبالي البالغ من العمر 28 عاما.

ورغم التنافس القوي أوضحت ”ميرور“ أن مانشستر يونايتد يتقدم على جميع منافسيه في سباق التعاقد مع كوليبالي الذي يرتبط مع نابولي بعقد حتى يونيو 2023.

وشارك كوليبالي مع نابولي الموسم الحالي في 20 مباراة، بواقع 1667 دقيقة، حصل خلالها على 4 بطاقات صفراء، وطُرد مرة وحيدة.

وانتقل السنغالي كوليبالي إلى نابولي من جينك البلجيكي العام 2014، وشارك مع النادي الإيطالي في 232 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5، ونال معه لقب كأس السوبر الإيطالي موسم 2014/2015.

ويملك كوليبالي 33 مباراة دولية مع السنغال.

وسبق أن قال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي إنه لن يسمح برحيل كوليبالي قبل الحصول على 100 مليون يورو.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدافع الإنجليزي هاري ماغواير من ليستر سيتي، الصيف الماضي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يملك 35 نقطة من 25 مباراة، ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي يوم الإثنين، في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواجه كلوب بروج البلجيكي في دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.