رحيله أصبح مسألة وقت.. استبعاد بوغبا من معسكر مانشستر يونايتد في ماربيلا

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد لن يكون ضمن بعثة الفريق إلى إسبانيا، ما يؤكد اقترابه من الرحيل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن بعثة الفريق توجهت بالفعل إلى ماربيلا في إسبانيا؛ لخوض معسكر خلال فترة التوقف الشتوية بالدوري الإنجليزي، والاستمتاع بالطقس الدافئ هناك لكن بدون بوغبا البالغ عمره 26 عاما.

ولم ينضم بوغبا إلى زملائه في رحلة ماربيلا بعدما طُلب منه الابتعاد، وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني ليونايتد قبل أسابيع: إن بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة ”ثلاثة إلى أربعة أسابيع“ بعد إجراء عملية جراحية بسيطة في الكاحل، لكنه لم يعد بعد بداعي أنه غير لائق بما يكفي للتدريب، ويبدو أن سولشاير متردد في ضمه لتدريبات الفريق.

وقال سولشاير نهاية الشهر الماضي: إن لاعب الوسط الفرنسي ”يرغب بشدة“ في العودة إلى الملاعب في ظل معاناته من مشكلة في الكاحل بعد الخضوع لجراحة الشهر الماضي، لكن لا يوجد بعد جدول زمني لمشاركة اللاعب الفرنسي.

وشارك بوغبا الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا في ثماني مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم، حيث غاب ثلاثة أشهر قبل أن يخضع لجراحة.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي ودع خلالها البطولة: ”قضى بول موسما سيئا بسبب الإصابة، وهو لديه رغبة شديدة في العودة للعب كرة القدم. من الصعب وضع جدول زمني للإصابات طويلة المدى.. هو يحب اللعب ويحب الوجود في المران أيضا.

”أرى لاعبا شعر بالملل من الإصابات.. بول دائما ما كان لاعبا من طراز رفيع. ليس لدي أي شكوك في أنه سيستمتع باللعب عند العودة“.

لكن تصريحات المدير الفني النرويجي تتناقض مع عدم ضمه بوغبا للبعثة التي غادرت إلى إسبانيا، ما يعني اقترابه من الرحيل بالفعل.

كما كشفت ”صن“ في وقت سابق عن أن يونايتد خفض بالفعل 30 مليون جنيه إسترليني من سعره لبيع بوغبا؛ من أجل الاستغناء عنه مقابل 150 مليون استرليني.

ويسعى ريال مدريد ويوفنتوس الذي سبق ولعب له بوغبا بشدة لضمه، إذ أبدى كل منهما اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي، لكن المقابل المالي وقف حائلا أمام إتمام الصفقة.