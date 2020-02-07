يوفنتوس يكشف موقفه من تقديم عرض خيالي للتعاقد مع فان دايك من ليفربول

كشفت تقارير صحفية موقف نادي يوفنتوس الإيطالي من النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن يوفنتوس يستعد لصفقة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بضم فان دايك من ليفربول مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل فان دايك، 28 عاما، إلى ليفربول من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي في شتاء 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى مدافع في العالم وقتها، قبل أن يحطم هاري ماغواير رقم فان دايك بعد انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن نادي يوفنتوس رد على وجود عرض من البيانكونيري لضم فان دايك في الموسم المقبل.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع في إدارة يوفنتوس قوله: ”بالطبع فإن فان دايك لاعب مميز للغاية، وسيكون التعاقد معه إضافة كبيرة لأي فريق، وإدارة بطل إيطاليا لديها تقدير خاص تجاه النجم الهولندي“.

وتابع المصدر بقوله اليوم الجمعة: ”لكن يوفنتوس لا ينوي تقديم أي عرض لضم فان دايك في الموسم الجديد، لأن تركيز النادي حاليا ليس منصبا على دعم خط الدفاع“.

وأشار المصدر المطلع في إدارة يوفنتوس إلى أن الهولندي الآخر ماتياس دي ليخت، المنضم إلى يوفنتوس من أياكس أمستردام مطلع الموسم الجاري، سيتطور بقوة في الموسم الجديد بعد موسمه الأول في البيانكونيري، وهو ما يؤمن به مدرب الفريق ماوريسيو ساري.

وأكد أن ساري يتوقع انطلاقة جديدة ورائعة بالنسبة للاعبه دي ليخت في الموسم الجديد، بعد أن تكيف على أسلوب وطريقة لعب يوفنتوس، وشراسة المنافسات في الدوري الإيطالي في موسمه الأول.

ومضى يقول: ”يوفنتوس لن ينفق 140 أو 150 مليون جنيه إسترليني على فان دايك، لأن هناك مراكز أخرى تستحق الدعم بخلاف الدفاع، كما أن ليفربول لن يفرط في نجم دفاعه الأول بسهولة كونه لا يزال مرتبطا مع الريدز بعقد يستمر حتى صيف 2023“.