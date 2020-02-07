كم سيجني لاعبو نادي ليفربول حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

أصبح نادي ليفربول على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتربع حاليا على صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

وبعد مرور 25 جولة على المسابقة، فإن ليفربول حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل مرة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد 1/1 على ملعب ”أولد ترافورد“، ويحتاج الريدز إلى 18 نقطة فقط من 13 مباراة، ليحسم اللقب دون النظر إلى نتائج مانشستر سيتي، الذي سقط في مباراته الأخيرة أمام توتنهام 0/2.

من جانبها، رصدت صحيفة ”ديلي ميل“ المكافآت الإضافية التي سيحصل عليها لاعبو ليفربول حال تتويجهم المنتظر ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1990، أي منذ 30 عاما.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة ليفربول ستدفع ما يزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني للاعبين كمكافأة إضافية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.

وتابعت: ”ستعتمد قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب على حجم مشاركاته مع الفريق في مبارياته هذا الموسم، وبالتالي فإن قيمة الحافز الإضافي الذي سيحصل عليه كل لاعب أساسي في صفوف الفريق ستصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني“.

وكان لاعبو ليفربول قد حصلوا على مكافأة قدرها 7 ملايين جنيه إسترليني بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عقب الفوز على توتنهام 2/0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان العام 2019 ذهبيا بالنسبة لنادي ليفربول، الذي فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي، وأخيرا كأس العالم للأندية.

وسيواجه ليفربول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب في مدريد يوم 18 فبراير، قبل أن يلتقيا مرة أخرى على ملعب ”أنفيلد“ يوم 11 مارس المقبل، في مباراة الإياب.