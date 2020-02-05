سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يرفض تشبيهه بالبشر.. ولوكاس مورا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

إبراهيموفيتش يرفض تشبيهه بالبشر

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب: الأسود لا تبدو مثل البشر

لوكاس مورا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر لوكاس مورا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق قائلا: عيد ميلاد سعيد، نحن نحبك كثيراً ونموت بالفعل من الحنين إلى الماضي

أرنولد في مباراة كرة سلة

نشر ترنت أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة الكاميروني جويل إمبيد نجم كرة السلة الأمريكية، وعلق قائلا: سعيد برؤيتك يا جويل إمبيد

نيمار يشكر جماهيره على التهنئة بعيد ميلاده

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وحرص اللاعب على شكر الذين وجهوا له التهئنة بمناسبة عيد ميلاده، حيث علق اللاعب قائلا: عيد ميلاد سعيد لي، شكرا لكل شيء يا إلهي

فينالدوم يتمسك بالفوز على نجله

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله في أحد الملاهي، وعلق اللاعب قائلا: بغض النظر عن اللعبة ، ألعب للفوز

لوكاس توريرا يستمتع على الشاطئ

نشر توريرا لاعب نادي الارسنال الانجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ على أحد الشواطئ، وعلق اللاعب قائلا: استمتع

إديسون كافاني في نزهة

نشر إديسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أسرته وكلبه، وعلق اللاعب قائلا : النزهة، المشي

كروس في حوار مع التليفزيون الألماني

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء إجرائه حوار مع القناة الأولى الألمانية، وعلق اللاعب قائلا: انتظروني الساعة 11:30 مساءً على القناة الأولى الألمانية، يمكنك إلقاء

رييس غاميس في حديقة الحيوان

نشر رييس غاميس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل حديقة الحيوان، حيث فضل اللاعب قضاء إجازته الأسبوعية بين الحيوانات

خضيرة يطالب رونالدو بالتسجيل المستمر

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة كريستيانو رونالدو في أحد اللقاءات، وعلق خضيرة مهنئاً زميله قائلا: عيد ميلاد سعيد استمر في التسجيل يا صديقي