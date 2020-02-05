أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود.. 2/0 للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم محمود علاء مدافع نادي الزمالك بهدف في شباك حرس الحدود خلال المباراة التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز علاء هدفه في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وأضاف أحمد سيد ”زيزو“ الهدف الثاني للزمالك من رأسية جميلة في الدقيقة 26.

محمود علاء في مرمى حرس الحدود pic.twitter.com/eXWVFM9m1O — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 5, 2020

أحمد سيد زيزو في مرمى حرس الحدود – الهدف الثاني pic.twitter.com/Z5lyM6Jnga — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 5, 2020

يسعى الفريق ”الأبيض“ لتحقيق العديد من الأهداف خلال مواجهة النادي العسكري، حيث يأتي على رأسها الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز 5 برصيد 25 نقطة من 13 مباراة لعبها حتى الآن، بفارق 11 نقطة عن الأهلي برصيد 36 نقطة، كما أن ”الأبيض“ يسعى لاقتناص المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يحتله المقاولون العرب برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعثر محلياً بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها التعادل مع وادي دجلة 1-1، ضمن الجولة 15 للدوري، حيث خسر ”الأبيض“ مباراتين وتعادل في 3 مواجهات من بين 13 مباراة لعبها حتى الآن، وهو ما تسبب في تأزم موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز 5.