التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بعد خوضه 13 مباراة، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد خوضه 15 مباراة.

الزمالك يدخل مباراة اليوم ضد حرس الحدود بهدف مصالحة جماهيره بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام فريق وادي دجلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح الفريق الأبيض في حجز مقعده في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف فريق مازيمبي المتصدر برصيد 14 نقطة.

التقي الزمالك مع حرس الحدود في 36 مباراة سابقة (30 مباراة بالدوري الممتاز – 6 مباريات بكأس مصر)، فاز الفريق الأبيض في 20 مباراة، مقابل 9 انتصارات للفريق العسكري، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بين الفريقين.

نجح لاعبو الزمالك في إحراز 55 هدفا خلال مبارياته السابقة ضد حرس الحدود، بينما استقبلت شباك الفريق الأبيض 38 هدفا.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك وحرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 19:30 بتوقيت القاهرة، الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ويأتي التشكيل المتوقع للأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.