كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ناديه يوفنتوس للفوز على فيورنتينا، بنتيجة 3/0 في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 39، من ركلة جزاء، سددها رونالدو على يمين بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا.

وعاد رونالدو وسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 80.

وعزز الهولندي ماتيس دي ليخت تقدم يوفنتوس بالهدف الثالث في الدقيقة 90+1 بمساعدة الأرجنتيني باولو ديبالا.

وهذا الفوز السابع عشر ليوفنتوس الموسم الحالي في الكالشيو، مقابل التعادل 3 مرات، وخسر مرتين، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، متقدما بـ7 نقاط عن إنتر ميلان الثاني، الذي يلاقي أودينيزي في وقت لاحق.

أما فيورنتينا فقد جمدت الخسارة رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر (مؤقتا).

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، الهدف الـ22 الموسم الحالي في جميع المسابقات، وصنع 3 أهداف، في 26 مباراة مع يوفنتوس.

وجاءت أهداف رونالدو بواقع 19 هدفا في الدوري الإيطالي، وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس إيطاليا.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن رونالدو سجل في 9 مباريات على التوالي في الدوري الإيطالي، وأضافت أن النجم البرتغالي عادل رقم المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيغيه، مهاجم يوفنتوس السابق، الذي حقق رقمه العام 2005.

ويبتعد رونالدو بـ4 أهداف عن شيرو إيموبيلي متصدر هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 23 هدفا.

ويلعب يوفنتوس مع هيلاس فيرونا يوم السبت في الدوري الإيطالي، ثم يلاقي ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ثم يلاقي بريشيا وسبال في الكالشيو، ثم يلعب مع ليون بدوري أبطال أوروبا، وبعدها يلعب ضد إنتر ميلان وميلان.

هدددددددددددددددددددددددددددددف يوفنتوس الأول “ رونالدو “ HD حـسابـي الأسـاسـي @ISR7CC pic.twitter.com/dT5TumVTsG — صـقـر أهـداف S8R (@saam71561131) February 2, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددف يوفنتوس الثاني “ رونالدو “ HD ⬇️ ⬇️ ⬇️ حـسابـي الأسـاسـي @ISR7CC pic.twitter.com/l9DNRTUBIg — صـقـر أهـداف S8R (@saam71561131) February 2, 2020