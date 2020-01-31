رسميا.. إيمري تشان ينتقل إلى دورتموند معارا من يوفنتوس

أعلن يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي انتقال لاعبه إيمري تشان إلى بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/حزيران المقبل مقابل مليون يورو.

وأضاف النادي عبر موقعه على الإنترنت أن النادي الألماني ملتزم بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو، يتم دفعها في ثلاث سنوات وفقا لأداء اللاعب خلال الموسم الحالي ومشاركاته مع الفريق.

ويجيد تشان الدولي الألماني السابق اللعب في الدفاع ومراكز خط الوسط وخاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي مع فريق ”السيدة العجوز“ سجل خلالها أربعة أهداف. بالإضافة إلى ذلك، شارك أيضًا في مناسبتين في كأس إيطاليا وست مرات في دوري الأبطال.

وسجل تشان البالغ عمره 26 عاما في موسم 2018/2019 ضد كييفو وأودينيزي في ملعب أليانز وضد ساسولو ونابولي، بينما ظهر لأول مرة بقميص يوفنتوس في 18 أغسطس/آب 2018 بعد انتقاله من ليفربول.

ويحتاج دورتموند بالفعل إلى الدولي الألماني بعد المعاناة الكبيرة الظاهرة في دفاعاته هذا الموسم، ومع الخبرة الكبيرة لتشان في البوندسليغا، فسيكون بمثابة تدعيم حيوي للغاية لفريق المدرب لوسيان فافر.

يذكر أن تشان هو أحد أبناء أكاديمية بايرن ميونخ، وقد سبق له اللعب في باير ليفركوزن قبل أن يرحل إلى ليفربول ومنه إلى اليوفي.