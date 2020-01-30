بعد رحيل ألكاسير.. بروسيا دورتموند يضغط على يوفنتوس لحسم صفقة إيمري تشان

تكثف إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني جهودها مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية الحالية من نهايتها غداً الجمعة.

ويسعى بروسيا دورتموند لعقد ثاني صفقاته بالميركاتو الشتوي، بعد التعاقد المميز مع النرويغي ايرلنغ هالاند القادم من ريدبول سالزبروغ النمساوي، والذي قدم أوراق اعتماده سريعاً مع الفريق الألماني.

ويسعى دورتموند لتدعيم صفوفه في ظل منافسته بقوة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم رفقة الثنائي بايرن ميونيخ وريدبول لايبزيغ.

إيمري تشان

وقالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن دورتموند يضغط بكل قوة لحسم صفقة الألماني ايمري تشان لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال الساعات المقبلة.

ويسعى دورتموند للتعاقد مع تشان على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن تشان ما زال لاعباً في يوفنتوس حتى هذه اللحظة، إلا أن إدارة البيانكونيري تسعى لفك هذا الارتباط قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

شروط يوفنتوس

وكثف مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند اتصالاته اليوم للوصول لاتفاق حول ضم تشان.

وأبلغ يوفنتوس مسؤولي دورتموند بشروطهم لحسم الصفقة، حيث حدد النادي الإيطالي قيمة انتقال اللاعب الألماني بسعر لا يقل عن 30 مليون يورو.

وبحسب ”سكاي سبورت“، فقد طلب يوفنتوس الحصول على 2 مليون يورو مقابل إعارة اللاعب، بالإضافة إلى 27-27 مليون يورو مقابل البيع النهائي بنهاية الموسم، بالإضافة إلى بعض البنود الإضافية الأخرى، لتتخطى قيمة الصفقة في نهاية الأمر حاجز الـ30 مليون يورو.

على جانب آخر، نجح بروسيا دورتموند في بيع مهاجمه الإسباني باكو الكاسي رالي فياريال، وهو ما قد يعزز من قدرته المالية على إتمام صفقة تشان خلال الساعات المقبلة.