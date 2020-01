رسميا.. باكو ألكاسير يعود للدوري الإسباني بصفقة قياسية

أعلن فياريال الإسباني تعاقده مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير من بروسيا دورتموند الألماني بعقد مدته 5 مواسم ونصف الموسم مقابل مبلغ يصل إلى 25 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الفريق.

وكان ألكاسير مرشحا لتعويض رودريغو مورينو في فالنسيا حال رحيله إلى برشلونة في الصفقة التي فشلت بسبب عدم توافق الفريقين على صيغتها.

واستغل فياريال فشل صفقة عودة ألكاسير لفريقه السابق في إسبانيا ليخطفه مقابل مبلغ كبير ويتجاوز مبلغ 20 مليون يورو الذي دفعه الفريق في لاعبه جيرارد مورينو صيف 2018 للتعاقد معه من إسبانيول.

#AlcácerIsAYellow | Our new forward @paco93alcacer, has passed his medical, under the supervision of @AsisaSalud and has already pulled on the Yellows shirt.

Welcome Paco! ????#VillarrealTV ???? pic.twitter.com/ryS3qFrTKq

— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) January 30, 2020