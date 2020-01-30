كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا على ”إنستغرام“ ويتفوق على ميسي ونيمار ونجوم الفن

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تحطيم الأرقام القياسية، بوصفه علامة تجارية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، أصبح أول شخصية عالمية تصل إلى 200 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إحصاءات موقع إنستغرام تؤكد أن رونالدو يحصل على 900 ألف مقابل كل منشور مدفوع الأجر بالنسبة له على الموقع، وهو ما يمثل ثروة طائلة مستمرة للنجم البرتغالي، حيث تصل قيمة مكاسبه من ”إنستغرام“ إلى 48 مليون يورو سنويا.

ويبلغ عدد المشتركين في موقع إنستغرام 330 مليون متابع، ويملك رونالدو نصيب الأسد بعد وصوله إلى 200 مليون متابع على الموقع.

وتحتل المطربة الأمريكية الشهيرة أريانا غراندي المركز الثاني بـ172 مليون متابع، ثم الممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون الشهير بـ“الصخرة“، في المركز الثالث بـ169 مليون متابع، ثم المطربة الأمريكية سيلينا غوميز، وكيلي جينر، وكيم كاردشيان، ثم ميسي، فالمغنية الأمريكية بيونسيه، وأخيرا نيمار في المركز العاشر.