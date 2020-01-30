عناوين الصحف الرياضية العالمية: مهلة 48 ساعة لبرشلونة.. الولد ”فيني“ يتألق.. لا أحد مثل رونالدو (صور)

شكلت لقاءات كأس ملك إسبانيا والكؤوس المحلية في أوروبا وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمشاركة الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية وأخبار الأندية السعودية ونتائج بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد لقاء جيد أمام ريال سرقسطة وكتبت: “ وجه جيد ”.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات وكتبت :“ ألكاسير على بعد خطوة من فياريال ”.

واهتمت بخروج رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ومدربه كيكي ستيين الذي تحدث للصحيفة عن حاجته لقلب هجوم في سوق الانتقالات وكتبت :“ ستيين يريد لاعبا رقم 9 ”.

كما تحدثت عن تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ ريال مدريد لربع النهائي عبر الطريق السريع ”.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وليغانيس في دور 16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ برشلونة مطالب بالفوز وتحسين صورته ”.

كما تحدثت عن خروج رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس أمام النمساوي تيم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وكتبت عن لقائه أمام ليغانيس في دور 16 بكأس ملك إسبانيا :“ ستيين يذهب بكل شيء للكامب نو ”.

كما تحدثت عن سعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم وكتبت :“ مهلة 48 ساعة ”.

وتحدثت عن تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال سرقسطة 4-0 وكتبت :“ ريال مدريد يذهب لربع النهائي دون صعوبات ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال سرقسطة 4-0 وتألق البرازيلي فينسيوس جونيور وكتبت :“ الولد فيني ”.

كما تحدثت عن خروج رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس على يد النمساوي تيم.

واهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وليغانيس في كأس الملك وكتبت :“ برشلونة في خطة أزمة يستضيف ليغانيس ”.

كما اهتمت بإمكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني السبت القادم بسبب الإصابة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات كـأس فرنسا وكتبت عن تأهل أولمبيك مارسيليا على حساب ستراسبورغ :“ عرض سارينهو “ ، وعن تأهل باريس سان جيرمان على حساب بو إف سي :“ تأهل وأسئلة “ كما تحدثت عن مفاجأة إيبينال الذي أقصى ليل.

واهتمت الصحيفة بنصف نهائي بطولة أستراليا للتنس الذي سيجمع دجوكوفيتش وفيدرير.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على صفقات الأندية السعودية وكتبت :“ 20 مليونا تنقل الغنام للنصر ”.

وتحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد :“ شرط يحمي الاتحاد من بوني “ و عن الهلال “ الهلال يتفق مع المعيوف “ وعن الوحدة :“ الشهري يقترب من الوحدة ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية المغربية في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا حيث تلعب الجولة الأخيرة وهي متأهلة لربع النهائي وكتبت :“ رباعي العصبة والكاف : مسك الختام صدارة الأحلام ”.

كما تحدثت عن رمي الجماهير للشهب النارية في الملاعب وكتبت :“ الشماريخ شهب تحرق جيوب الأندية ”.

الصحيفة اهتمت بالدوري الاحترافي المغربي وكتبت :“ الجولة 15 بـ 4 رؤوس ”.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على دوري الخليج العربي وفوز المتصدر شباب الأهلي وكتبت :“ الفرسان يهرب بالصدارة ”.

كما تحدثت عن التحكيم الإماراتي وكتبت :“ محمد عبد الله مرشح للتحكيم في مونديال 2022 ”.

الصحيفة تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على دوري أبطال آسيا وكتبت :“ كورونا ينقل المباريات خارج الصين ”.

كما اهتمت بنهائي كأس رئيس الدولة وكتبت :“ العدول عن تأجيل نهائي الكأس ”.

الصحافة الإيطالية

كوريري ديلي سبورت

عنونت صحيفة كوريري ديلي سبورت الإيطالية الشهيرة ”الأسلوب الإيطالي .. كأس إيطاليا : النيرازوري في نصف النهائي مع نابولي“.

”ظهور لأول مرة لـ إريكسين وموسيس لكن إنتر تمكن من الفوز على فيورنتينا 2/1 بأهداف كاندريفا وباريلا“.

”كونتي : إلى الأمام مع الجدارة“.

توتوسبورت

كتبت الصحيفة الإيطالية عن الرقم الذي حققه رونالدو عبر إنستغرام :“إنستغرام كريستيانو.. رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا على وسائل التواصل الاجتماعي : لا أحد في العالم مثله في عدد المتابعين وصل إلى 200 مليون متابع عبر الإنستغرام“.