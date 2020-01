جورجينا رودريغيز تشعل الجدل حول زواجها رسميا من كريستيانو رونالدو (شاهد)

View this post on Instagram

Felices 2️⃣6️⃣ para mí, muy felices. No le puedo pedir más a la vida. Solo muchísima salud para mi familia y para mí y poder disfrutarlos siempre. Gracias a todos por vuestras felicitaciones, flores y por tanto amor ✨???? Y Gracias a mi marido por haberme dado lo mejor de la vida, nuestros hijos. Os amo ????⭐️ @prettylittlething @cristiano