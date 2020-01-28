جورجينا رودريغيز تشعل الجدل حول زواجها رسميا من كريستيانو رونالدو (شاهد)

أثارت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي حاليا، ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، الجدل مجددا حول زواجها من ”الدون“.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن جورجينا ورونالدو احتفلا مع أطفالهما بعيد ميلاد عارضة الأزياء الإسبانية السادس والعشرين أمس الاثنين، ونشرت جورجينا صور الاحتفال على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن جورجينا كتبت رسالة حب إلى كريستيانو رونالدو في عيد ميلادها السادس والعشرين.

وقالت جورجينا: ”عيد ميلاد سعيد، لا يمكن أن أحلم بالمزيد من السعادة، أتمنى الصحة والمتعة لجميع أفراد تلك العائلة الرائعة“.

وأضافت: ”شكرا لكل من هنأني بعيد ميلادي، شكرا لزوجي رونالدو، الذي منحني كل هذا الحب، والأطفال وأفضل ما في هذه الحياة.. أحبك كثيرا“.

ورصدت الصحيفة وصف جورجينا لكريستيانو رونالدو بأنه زوجها، حيث كتبت العبارة باللغة الإسبانية واصفة إياه mi marido، التي تعني زوج بصورة رسمية، وذلك باللغة بالإنجليزية.

وكانت تقارير أشارت في نوفمبر الماضي إلى زواج رونالدو وجورجينا رودريغيز في حفل سري أقيم بالمغرب، إلا أن النجم البرتغالي المتوّج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، نفى تلك التقارير.

وارتبط رونالدو مع جورجينا رودريغيز منذ عام 2016، وانتشر العديد من التقارير حول زواجهما سرا، إلا أن الثنائي يفضل الاحتفاظ بأسرار حياته الشخصية بعيدا عن الإعلام.

وحسب ”ديلي ميل“، فقد رفض أحد ممثلي كريستيانو رونالدو التعليق على زواج الأخير من جورجينا رودريغيز في اتصال هاتفي مع الصحيفة.