صراع مرتقب بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد وسان جيرمان على ضم جوهرة إيطاليا الجديدة

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، استعداداتها لدخول موسم الانتقالات الصيفية المقبل بنهاية الموسم الجاري بكل قوة بحثًا عن تدعيم الفريق.

ويسعى يوفنتوس إلى تجديد صفوفه بعدد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بحثًا عن ضمان استمرار هيمنته علي الدوري الإيطالي خلال السنوات الماضية.

ويأمل يوفنتوس بترجمة سيطرته المحلية، إلى نجاح أوروبي من خلال حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

بيرلو الجديد

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن نادي يوفنتوس يسعى بقوة إلى ضم ساندرو تونالي لاعب وسط فريق بريشيا.

ويسعى يوفنتوس إلى حسم الصفقة مبكرًا تجنبًا للدخول في مزاد مع الأندية التي تطارد اللاعب المتألق هذا الموسم.

ويعد تونالي أحد أهم الاكتشافات هذا الموسم، بعد تألقه الواضح مع بريشيا الذي يخوض صراعًا من أجل النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ولفت أداء لاعب الوسط الصاعد أنظار روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بجانب اهتمام العددي من الأندية الكبيرة في أوروبا.

صراع قوي

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ أن ساندرو تونالي يحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وشهدت مباراة بريشيا أمام ميلان تواجد مراقبين من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبروسيا دورتموند الألماني، بجانب مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب ريغامونتي معقل فريق بريشيا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أنه لم يتم التأكد من وجود عروض رسمية من هذه الأندية لضم تونالي، إلا أن بريشيا سيسعى بكل تأكيد إلى استغلال المنافسة لعقد مزاد على اللاعب الصاعد.

خطة يوفنتوس

أوضحت ”توتو سبورت“ أن القيمة السوقية لتونالي تصل إلي 50 مليون يورو حتى الآن، وهي قابلة للزيادة في ظل استمرار تألقه بمباريات الدوري الإيطالي.

وأكد ”كالتشيو ميركاتو“ أن يوفنتوس يخطط لإقحام أحد لاعبيه الشباب ضمن صفقة التعاقد مع تونالي، بهدف تقليل المقابل المادي المطلوب من بريشيا.

وأضاف أن كلًا من هانز نيكولوسي كافيليا لاعب وسط يوفنتوس تحت 23 عامًا والمعار لبيروجيا، وأدريسا توري قد يجذبان اهتمام إدارة بريشيا.

ويبرز اسم البرازيلي ليوناردو المدير التنفيذي لباريس سان جيرمان الفرنسي كأحد أبرز المنافسين ليوفنتوس في هذه الصفقة، إلا أن البيانكونيري عازم على التفوق على الجميع في هذا السباق.