ميلان يحقق فوزه الثالث تواليا ويقفز للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق ميلان فوزه الثالث على التوالي، في الدوري الإيطالي، لأول مرة الموسم الحالي، بعدما تغلب 1/0 على بريشيا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، الذي كان فيه بريشيا أفضل قليلا من ميلان، وسجل الكرواتي آنتي ريبيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهذا الهدف الثالث في آخر مباراتين للاعب الكرواتي.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتا، في حين جمدت الخسارة رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وحقق ميلان الفوز التاسع، مقابل 4 تعادلات، و8 خسائر.

ويلعب ميلان مع تورينو يوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس إيطاليا.