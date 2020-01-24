تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: برشلونة يحدد بديل سواريز.. وبايرن ميونيخ يثير الغموض حول مستقبل كوتينيو

بدأ العد التنازلي لسوق الانتقالات الشتوي 2020 وسط توقعات بحسم بعض الصفقات في الأيام الأخيرة للميركاتو الشتوي، قبل غلق الانتقالات.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يناير 2020:

برشلونة يحدد خليفة سواريز

حدد نادي برشلونة خليفة المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي سيتم التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، بعد إصابة سواريز التي تبعده عن الملاعب لعدة شهور.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن دخول المهاجم رودريغو مورينو نجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا حسابات برشلونة لقيادة الهجوم الكتالوني بعد إصابة لويس سواريز.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يحاول ضم رودريغو على سبيل الإعارة، ولكن هناك خلاف مع إدارة فالنسيا حول بند أحقية الشراء النهائي عقب نهاية الموسم.

وكشفت الصحيفة أن الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات برشلونة من أجل تعويض سواريز، ولكن الإدارة الكتالونية رفضت الصفقة نظراً لتقدم سن اللاعب وبلوغه 30 عاما وارتفاع الراتب السنوي له.

ويعقد مسؤولو برشلونة جلسات مع خورخي مينديز للتعاقد مع رودريغو خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما نفى مسؤولو النادي الكتالوني التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب فريق توتنهام الإنجليزي وهو الخبر الذي ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“.

بايرن ميونخ يثير الغموض حول مستقبل كوتينيو

أثار نادي بايرن ميونخ الألماني الغموض حول مستقبل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق برشلونة الإسباني المعار للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن بايرن ميونخ لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لعقد كوتينيو الذي يبلغ 120 مليون يورو؛ لاعتبارات اقتصادية وأيضا فنية.

وأصبح مستقبل كوتينيو غامضا خاصة في ظل المقابل المالي الذي رصده برشلونة لتعويض المقابل المالي الضخم الذي دفعه ويبلغ 160 مليون يورو لاستقدام كوتينيو.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن كوتينيو قد يرحل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعد أن دخل دائرة اهتمامات عدة أندية على رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد لضم اللاعب.

نجم ريال مدريد مطلوب في باريس

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي محاولات التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني؛ من أجل تدعيم خط هجومه وتعويض رحيل الأوروغواياني إدينسون كافاني الذي يستعد لمغادرة الفريق بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية وجود اهتمام من جانب باريس بضم يوفيتش في الموسم الجديد، خاصة مع قلة مشاركات اللاعب مع الفريق الملكي بجانب أن ريال مدريد قد يضم مهاجما جديدا في الانتقالات الصيفية القادمة.

نجم بورتو يشعل الصراع بين يوفنتوس وتشيلسي

اشتعل الصراع بين ناديي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر أليكس تيليس نجم فريق بورتو البرتغالي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية وجود مفاوضات متقدمة بين تشيلسي واللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2021، خاصة أن عقد اللاعب يشمل شرطا جزائيا قدره 40 مليون يورو يسمح له بالرحيل عن بورتو.

ويأمل يوفنتوس ضم اللاعب أيضا مع تعثر محاولات النادي الإيطالي لضم البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني قبل بداية الموسم.