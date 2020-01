سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يستعرض أناقته.. وغريزمان يتبنى المواهب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

بليز ماتويدي يستعرض منتجاته

نشر بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يستعرض بعض منتجات التجميل التي تحمل اسمه.

وعلق اللاعب: تملك التاج الخاص بك.

ديميرال يشارك زملاءه الفوز رغم الإصابة

نشر ديميرال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من لقاء الأمس الذي جمع بين اليوفي وروما في كأس إيطاليا، وانتهى بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر اللاعب وهو يمسك بعكازه عقب الإصابة التي لحقت به مؤخراً وعلق ديميرال قائلاً: ”من الجميل أن أكون في بيتي مرة أخرى“.

إبراهيموفيتش يستعرض أناقته

نشر زلاتان ابراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وظهر اللاعب وهو يستعرض أناقته، وعلق قائلًا: مستعد.

ديبالا يدعو لمشاهدة تلك القناة

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ دعا خلاله لمشاهدة إحدى القنوات على موقع اليوتيوب.

وعلق اللاعب: إذا كنت ترغب في اكتشاف القصة، يمكنك مشاهدتها على قناة ”يوتيوب اوترو“.

كاسياس يدعم أكاديمية الفنون بإسبانيا

حرص الحارس الإسباني إيكر كاسياس على دعم أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية بإسبانيا.

وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: ”أريد أن أرى PremiosGoya من هذا العام، كانت مجرد فكرة أردت مشاركتها هنا“.

لاعب بولينغ يستنسخ تسديدة كروس

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد لاعبي لعبة البولينغ أثناء تصويبه لإحدى الكرات على طريقة هدف كروس في شباك نادي فالنسيا.

وأبدى كروس سعادته بتلك اللقطة.

غريزمان يرعى الحملة الأولى لتنمية المواهب

نشر أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو لإحدى جمعيات تنمية المواهب والتي يرعاها اللاعب.

وعلق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: ”فخور جدًا بالحملة الأولى للجمعية UnRienCestTout الذي أنا الراعي معه“.

ثيو هيرنانديز يحتفل بذكرى تأسيس ناديه السابق

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه القديم ديبورتيفو ألافيس بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ99.

وعلق اللاعب: كل عام وأنت بخير ديبورتيفو ألافيس.

توبي: سعيد بعودة هوغو لوريس

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزميله هوغو لوريس حارس مرمى الفريق، والذي شارك أمس في فوز فريقه على نادي نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وعلق توبي: كان رائعًا أن نرى هذا الرجل يعود معنا الليلة الماضية، أنا أعرف مدى صعوبة عمله من أجل العودة من مثل هذه الإصابة الخطيرة.

