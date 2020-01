رسميًا.. إنتر ميلان يضم فيكتور موسيس من تشيلسي (صور)

تعاقد إنتر ميلان مع فيكتور موسيس لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي ليعود الجناح النيجيري للعمل تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي اليوم الخميس.

ولعب موسيس (29 عامًا) تحت قيادة كونتي عندما كان المدرب الإيطالي يقود تشيلسي في الفترة 2016-2018 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016/2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي بعدها بموسم.

وقال موسيس لموقع إنتر ميلان على الإنترنت: ”امتلاك فرصة العمل مع المدرب مجددًا هو أمر رائع جعلني أشعر بالسعادة“.

وأضاف“لقد تحدثت إليه وشرح لي بالفعل مشروع النادي. وأريد أن أكون جزءًا منه وأنا سعيد بالتواجد هنا“.

وتمنى تشيلسي للاعبه موسيس التوفيق حتى نهاية الموسم الجاري خلال رسالة على حساب النادي اللندني على ”تويتر“.

وسيصبح موسيس، الذي عاد إلى تشيلسي بعد فترة إعارة في فنربخشة التركي، ثامن نيجيري يلعب مع إنتر ميلان على مدار تاريخه.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يقوده ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي السابق.

والتحق موسيس بمجموعة من اللاعبين الذين انتقلوا من الدوري الإنجليزي إلى إنتر ميلان أحدثهم آشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد المنضم يوم الجمعة الماضي ومن قبله روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

