كريستيانو رونالدو يطيح بغيرد مولر وينضم لقائمة أفضل 5 هدافين في التاريخ

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي توثيق اسمه في السجلات التاريخية، وهذه المرة أطاح بالمهاجم الألماني غيرد مولر، ليصبح رونالدو خامس هداف في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الأهداف الثلاثة التي سجلها رونالدو على روما ومن قبله بارما، في كأس إيطاليا والدوري الإيطالي، أسهمت في رفع رصيد رونالدو إلى 737 هدفا، ليتجاوز غيرد مولر الذي سجل 735 هدفا.

وسجل رونالدو أهدافه الـ737 في 1029 مباراة.

ويتطلع رونالدو للحاق بالمجري فيرينتس بوشكاش الذي سجل 746 هدفا، والبرازيلي بيليه الذي سجل 767 هدفا، ومواطنه روماريو الذي سجل 772 هدفا.

في حين أن الرقم القياسي مسجل باسم جوزيف بيكان، الذي سجل 805 أهداف.

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في المركز السابع وسجل 717 هدفا.

وجاءت أهداف رونالدو بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و47 مع يوفنتوس، و5 مع سبورتينغ لشبونة، و99 مع منتخب بلاده البرتغال.

وبات رونالدو أول لاعب برتغالي في التاريخ يسجل “ 3 أهداف ”هاتريك“ في الدوري الإيطالي، بحسب شبكة ”سكواكا“، بعدما سجل 3 أهداف على كالياري، كما أن رونالدو بات ثاني لاعب في التاريخ يسجل ”هاتريك“ في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي بعد التشيلي أليكسيس سانشيز.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، من ريال مدريد إلى يوفنتوس، صيف العام 2018، في صفقة تقدر بـ120 مليون يورو.

ويمتد عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى يونيو 2022.