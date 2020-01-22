كريستانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على روما والصعود لنصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

واصل كريستيانو رونالدو هز الشباك بعد أن افتتح التسجيل خلال فوز يوفنتوس 3-1 على روما في دور الثمانية بكأس ايطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء وسجل كل أهدافه في الشوط الأول.

ومرر غونزالو هيغواين إلى النجم البرتغالي ليسدد في الزاوية البعيدة بالمرمى في الدقيقة 26 محرزا هدفه 13 في آخر عشر مباريات لعبها.

وهذا أول هدف لرونالدو على الإطلاق في كأس إيطاليا ليسجل بذلك في 15 بطولة في مسيرته.

وأضاف رودريجو بنتانكور وليوناردو بونوتشي هدفين آخرين في عشر دقائق قبل نهاية الشوط الأول بينما قلص روما الفارق بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عندما سدد جنكيز أوندر في العارضة وارتدت الكرة في جسد الحارس جيانلويجي بوفون ثم سكنت الشباك.

وسيلتقي يوفنتوس مع ميلان أو تورينو في قبل النهائي.

رونالدو سجل الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 26 : pic.twitter.com/oxPfGCtJhn — GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 22, 2020

بينتانكور سجل الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 37 : pic.twitter.com/zBYH82GPx9 — GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 22, 2020

بونوتشي سجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 47 : pic.twitter.com/Z7xkiPMcZO — GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 22, 2020