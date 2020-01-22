هيغواين على رادار باريس سان جيرمان لتعويض كافاني

بدأ باريس سان جيرمان، متصدر وحامل لقب الدوري الفرنسي، الاستعداد لاسكتمال مسيرته دون مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني، حيث بدأ في استهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس.

وتقدم كافاني البالغ عمره 32 عاما بطلب للرحيل عن باريس سان جيرمان بعد اهتمام من أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يخوض مفاوضات شاقة مع النادي الباريسي من أجل تخفيض المقابل المالي الذي طلبه النادي الفرنسي للاستغناء عن مهاجمه كافاني إلى أقل من 30 مليون يورو.

لكن النادي المدريدي يسعى بشدة لإنهاء المفاوضات والتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني لأن قدراته تتناسب مع فلسفة دييغو سيميوني المدير الفني للفريق.

منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان من نابولي الإيطالي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، سجل مهاجم باليرمو السابق 198 هدفًا في 292 مباراة مع بطل فرنسا، ولكن خمسة فقط خلال 14 مباراة هذا الموسم.

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل، لكن أتلتيكو يحاول حسم الصفقة خلال يناير/كانون الثاني الحالي بكافة السبل.

واجتمع جيل مارين، المدير العام لأتلتيكو، في باريس مع مسؤولي النادي الفرنسي الأسبوع الماضي بشأن إنهاء الصفقة لكن دون أن يتم حسمها.

ويعاني أتلتيكو هذا الموسم من أجل هز شباك منافسيه لكن في وجود كافاني يمكن أن يجد الفريق مهاجمًا يمكنه منحهم قوة هجومية إضافية.

إذ إن الدولي الأوروغواي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، في حين أنه سجل سابقا 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي و 37 هدفا في 117 مباراة مع باليرمو.

ويبحث سان جيرمان عن مهاجم للتنافس مع مارو إيكاردي المعار من إنتر ميلان وبات هيغواين هدفا لسان جيرمان إلى جوار فرناندو لورنتي وأوليفييه جيرو ودريس ميرتنز وكرزيسوف بيونتيك.

وأشارت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إلى أن باريس جدد اهتمامه بهيغواين الذي كان قريبا من سان جيرمان في 2018 لولا رفض النادي الإيطالي.

وكانت هناك شكوك بشأن مستقبل هيغواين الصيف الماضي، لكن المدير الفني الجديد ليوفنتوس ماوريسيو ساري اعتمد عليه في التشكيلة الأساسية بانتظام وسجل ثمانية أهداف في 26 مباراة هذا الموسم.