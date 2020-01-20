باريس سان جيرمان يؤكد رغبة كافاني في الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني يرغب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وغاب كافاني عن لقاء باريس سان جيرمان أمام لوريان في دور الـ32 من كأس فرنسا، رغم كون اللقاء كان مناسبة بالنسبة له لحصد مزيد من الدقائق.

وقال ليونارديو في تصريحات بعد الفوز على لوريان والتأهل للدور المقبل لصحيفة ”ليكيب“: ”قلنا دائما الشيء ذاته عن كافاني نرغب في استمراره مع الفريق، هو طلب اليوم الرحيل ونحن ندرس الأمر، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد لكننا لم نتلق عرضا بقيمة اللاعب“.

وأضاف: ”كافاني نحن نستمع، نحن بعيدون بعض الشيء عن أتلتيكو مدريد لأنه لم تكن لدينا اتصالات جديدة معهم اليوم -أيضا- لا يوجد شيء، لم نفكر أبدا في رحيله نحن نبحث عن المستقبل، الأمر أكثر وضوحا بالنسبة لكافاني للمستقبل، سوف نرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة سنستمع لكوننا نحترم اللاعب“.

ويعتبر المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 198 هدفا وينتهي عقده الصيف المقبل، وبإمكانه الرحيل مجانا لكن عدم مشاركته كأساسي منذ قدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي معارا من إنتر ميلان دفعه لطلب الرحيل نحو أتلتيكو مدريد.

وأكد المدير الرياضي للفريق الباريسي، أن فريقه لا يفكر في دخول سوق الانتقالات الشتوية لتعويض اللاعب، موضحا: ”أعتقد أن لدينا مجموعة متكاملة نملك حلولا مهمة، داكسلير الذي بإمكانه اللعب في مركز لاعبين بإمكانهم اللعب كقلب هجوم لدينا حلول كثيرة“.

وأشار: ”من الصعب تعويض لاعب مثل كافاني، يجب أن نفكر بوضوح لم نطلب أبدا مبلغا من المال، الجميع يتحدث عن ذلك لكننا لم نحدد قيمة للاعب، يجب أن نكون واضحين كافاني يرد الرحيل“.

وتشير عدة تقارير لاتفاق كافاني مع أتلتيكو مدريد على كل البنود الشخصية ومدة العقد وينتظر أن يتم التوصل لاتفاق بين الفريقين لرحيله نحو العاصمة الإسبانية.

صاحب الـ 32 عاما انضم لسان جيرمان قادما من نابولي في 2013.

وشارك كافاني في 14 مباراة هذا الموسم بقميص سان جيرمان ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

منذ انضمامه لسان جيرمان، سجل كافاني 198 هدفا وصنع 41 خلال ظهوره في 293 مباراة.

وحقق كافاني 21 لقبا مع باريس سان جيرمان. 5 ألقاب دوري و5 كأس فرنسا و4 كأس الرابطة الفرنسية و7 ألقاب سوبر فرنسي.