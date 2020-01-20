تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: مهاجم جديد يدخل حسابات برشلونة لخلافة سواريز.. وحقيقة توقيع فان دي بيك لريال مدريد

تحركت الأمور في ميركاتو الأندية الأوروبية بعد أن أعلن ريال مدريد الإسباني التعاقد مع البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو قادما من فلامنغو البرازيلي في الانتقالات الشتوية الجارية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي آخر تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية:

مهاجم جديد يدخل حسابات خلافة سواريز

يبدو أن ملف التعاقدات في برشلونة الإسباني قد يشهد تطورات جديدة بعد أن اجتمع مسؤولو الفريق الكتالوني اليوم الإثنين، لحسم ملف ضم مهاجم جديد بعد إصابة الأوروغواياني لويس سواريز التي تبعده عن المستطيل الأخضر لشهور.

وانضم مهاجم جديد إلى ترشيحات برشلونة لتدعيم مركز رأس الحربة، وهو ما كشفت عنه صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية بعد أن لمع اسم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك نجم ميلان الإيطالي كأحد أبرز المرشحين للانتقال للفريق الكتالوني.

وتزيد فرص انضمام بيونتيك إلى البارسا بعد انضمام السويدي زلاتان إبراهيموفتش إلى ميلان كما أن اللاعب البولندي يرغب في الرحيل عن الميلان.

فان دي بيك يحسم الجدل

حسم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس الجدل حول توقيعه على عقود ريال مدريد الإسباني.

وقال فان دي بيك في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه لم يوقع ولم يحصل على مفاوضات رسمية، موضحا أنه يلعب لفريق كبير وهو أياكس، ولا يشغل تفكيره بمسألة الرحيل إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي تعاقده مع البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو لاعب فلامنغو البرازيلي حتى العام 2026، وذكر الفريق الإسباني في بيانه أن اللاعب الصاعد سينضم إلى تدريبات فريق الرديف.

وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الصفقة كلفت ريال مدريد 30 مليون يورو.

ليفربول يفاوض نجم المانشافت

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات لضم اللاعب تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا ونادي لايبزيغ، بناء على طلب المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن كلوب حدد اسم فيرنر لتدعيم هجوم الريدز، والذي يعيش حالة من التألق بعد اعتلائه صدارة هدافي ترتيب الدوري الألماني.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة في ضم فيرنر، خاصة أن اللاعب دخل بالفعل دائرة اهتمام فريق تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في الموسم الجديد.

تعثر مفاوضات آرسنال لضم كورزاوا

تعثرت مفاوضات نادي آرسنال الإنجليزي لضم اللاعب الفرنسي لافين كورزاوا ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ عن رفض المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان التفريط في خدمات اللاعب رغم انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وعلى صعيد آخر، وافق المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي على فكرة التعاقد مع الأوروغواياني إدينسون كافاني في شهر يناير الجاري.

وقال لامبارد في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ إن كافاني لاعب مهم وصاحب خبرات وسيكون خيارا متاحا في الانتقالات الشتوية بجانب خيارات أخرى ستتم دراستها في المرحلة القادمة.

ميلان يفاوض لاعب إنتر

دخل ميلان الإيطالي في مفاوضات لضم اللاعب ماتيو بوليتانو لاعب إنتر ميلان، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي عن دخول ميلان في مفاوضات جديدة لضم بوليتانو بعد تعثر رحيله إلى فريق روما، خاصة مع فشل الصفقة التبادلية.

وتحرك ميلان لضم اللاعب وقد تبلغ قيمة الصفقة 25 مليون يورو.