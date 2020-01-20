رسميا.. ريال مدريد يحسم صفقة جديدة (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا، الإثنين، تعاقده مع اللاعب الشاب رينير جيسوس كارفاليو من فلامنغو البرازيلي.

وقال ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: ”توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع نادي فلامنغو، على التعاقد مع رينير جيسوس كارفاليو، اللاعب سيوقع على عقد يربطه مع النادي حتى يونيو 2026“.

وأضاف ريال مدريد، ”سينضم رينير جيسوس كارفاليو إلى فريق الكاستيا عندما ينهي مشاركته في البطولة التمهيدية للأولمبياد لأقل من 23 عاما مع المنتخب البرازيلي ”.

ولم يكشف ريال مدريد عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إسبانية كشفت أن ريال مدريد دفع 30 مليون يورو للحصول على رينير جيسوس كارفاليو، البالغ من العمر 18 عاما.

وشارك رينير جيسوس كارفاليو في 15 مباراة مع فلامنغو، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

يشار إلى أن ريال مدريد يملك 43 نقطة من 20 مباراة، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع منافسه برشلونة، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.