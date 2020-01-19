ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على بارما (صورة)

حقق فريق يوفنتوس فوزاً ثميناً على حساب نظيره فريق يوفنتوس، بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” أليانز ستاديوم “.

وتمكن يوفنتوس من تسجيل هدف التقدم عن طريق، كريستيانو رونالدو بعد ان استلم الكرة على الرواق الأيسر ودخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ارتطمت في أحد اللاعبين وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة ” 55 ” سجل فريق بارما هدف التعادل عن طريق اللاعب، أندرياس كورنلويس بعد ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء حولها أندرياس كورنلويس برأسية في الشباك.

فرحة بارما لم تدم طويلاً، حيث تمكن اليوفي من تسجيل هدف ثان عن طريق، كريستيانو رونالدو مستغلاً كرة عرضية من ديبالا حولها بتسديدة أرضية في الشباك عند الدقيقة ” 58 “.

ورفع فريق يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز الى 51 نقطة في الصدارة وبفارق 4 نقاط عن الإنتر الوصيف، بينما تجمد رصيد بارما عند النقطة 28 في المركز السابع في جدول الترتيب العام.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: