موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة يوفنتوس وبارما

أكد نادي يوفنتوس جاهزية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراته مع بارما، غدًا، الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، على أليانز ستاديوم في تورينو.

وقال الموقع الرسمي ليوفنتوس، إن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما غاب عن تدريبات، الخميس، بسبب التهاب الجيوب الأنفية.

وتعرض رونالدو، هداف يوفنتوس الموسم الحالي، بعدما تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية، الأربعاء، ليغيب عن مباراة يوفنتوس وأودينيزي.

وأوضح يوفنتوس أن رونالدو تدرب بشكل منتظم مع زملائه، ليكون جاهزًا للمشاركة أمام بارما.

وحصد يوفنتوس 48 نقطة من 19 مباراة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويتقدم بنقطتين عن مطارده إنتر ميلان.

وسجل رونالدو، الموسم الحالي 16 هدفًا مع يوفنتوس في مختلف المسابقات، بواقع 14 هدفًا في الدوري الإيطالي، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس مع بارما، الأحد، ثم يلاقي روما، الأربعاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا، ثم يواجه نابولي في الدوري الإيطالي.

لاعب الشهر

ونال كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في يوفنتوس لشهر ديسمبر الماضي

وأوضح يوفنتوس عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن رونالدو حصل على الجائزة، بعدما تألق بتسجيل 6 أهداف في 5 مباريات مع يوفنتوس.

وسجل رونالدو أهدافًا على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وأندية ساسولو ولاتسيو، وأودينيزي وسامبدوريا في الكالشيو.

وسجل رونالدو 3 أهداف ”هاتريك“ أمام كالياري، ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وهو رقم لم يحققه منذ التحاقه بالفريق صيف 2018 من ريال مدريد.