ميلان يقلب تأخره لفوز درامي على أودينيزي في الدوري الإيطالي (فيديو)

قلب ميلان تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2، على أودينيزي، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

وافتتح جينس ستريجير لارسين التسجيل مبكرا لأودينيزي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا فشل التعامل من الحارس جيانلويجي دوناروما في الدقيقة السادسة.

وتعادل أنتي ريبيتش لميلان في الدقيقة 48، قبل أن يعزز ثيو هيرنانديز النتيجة بهدف في الدقيقة 72 بتسديدة بعيدة المدى.

وازددت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما تعادل كيفين لاسانيا لأودينيزي في الدقيقة 85، غير أن ريبيتش عاد وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لميلان في الدقيقة 90+3.

وحقق ميلان الفوز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات و8 خسائر، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، مقابل 24 نقطة لأودينيزي في المركز الثالث عشر.

SerieA | ميلان 0-1 اودينيزي .. لارسن pic.twitter.com/F2tHUeVMld — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goals4you1) January 19, 2020

SerieA | ميلان 1-1 اودينيزي .. ريبيتش pic.twitter.com/IyX77jjzW4 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goals4you1) January 19, 2020

SerieA | ميلان 2-1 اودينيزي .. ثيو هيرنانديز .. هدف جميل pic.twitter.com/zwjlltqKpk — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goals4you1) January 19, 2020

SerieA | ميلان 2-2 اودينيزي .. لازانيا pic.twitter.com/lKT1MnBBBW — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goals4you1) January 19, 2020