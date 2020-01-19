خطأ فادح من دوناروما يمنح أودينيزي التقدم على ميلان (فيديو)

ارتكب الحارس الشاب، جيانلويجي دوناروما، حارس فريق آسي ميلان، خطأ فادحا خلال مواجهة فريقه لنظيره أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي، يوم السبت.

وخرج الحارس الشاب من مرماه في محاولة لإنقاذ كرة خارج منطقة الجزاء لكن مهاجم الخصم باغته ليستقبلها زميله ويسدد في الشباك.

ويرتبط دوناروما (20 عاما) حاليا مع ميلان، بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، ولكن الحارس الدولي الإيطالي، قد يغادر قبل هذا الموعد، لا سيما وأنه لا يرغب في تمديد عقده، على الرغم من اقتراح إدارة ”الروسونيري“ زيادة راتبه.

ويسعى ميلان لتحقيق الانتصار بمباراة اليوم وحصد ثلاث النقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مستغلا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويأمل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في تسجيل ثاني أهدافه في مباراة اليوم أمام أودينيزي، بعدما أحرز الهدف الأول في شباك كالياري، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإيطالي ”الكالتشيو“.

مع كامل اعتذاري للميلانيستا ????‍♂️ pic.twitter.com/Zob6IkZswf — عفيفي – Afify (@Ahmed1Afify) January 19, 2020

ويدخل فريق الروسونيري مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما تغلب على سبال بثلاثية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ويحتل ميلان حاليا المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، متفوقا على أودينيزي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط.