رسميا.. آشلي يونغ ينضم لإنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان الإيطالي انضمام لاعب الوسط الإنجليزي آشلي يونغ رسميا، في عقد يمتد ستة شهور مع خيار التمديد لموسم آخر.

ووافق مانشستر يونايتد على رحيل قائده يونغ البالغ عمره 34 عاما، وينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي إلى إنتر ميلان.

وكان يونايتد يفكر في تمديد العقد لمدة عام آخر، ولكن يونغ أعرب عن رغبته في الانضمام إلى إنتر بمجرد معرفته مدى اهتمام النادي بضمه.

وغاب الدولي الإنجليزي السابق عن تشكيلة يونايتد أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي في الدوري، كما لم يكن أيضا ضمن قائمة الفريق الذي فاز على وولفرهامبتون بهدف نظيف يوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني ليونايتد اختيار هاري ماغواير قائدا جديدا للفريق، خلفا ليونغ الذي وقع على عقد انضمامه للعملاق الإيطالي.

وشارك يونغ في 18 مباراة مع يونايتد هذا الموسم، من بينها عشر مباريات فقط في التشكيلة الأساسية في الدوري.

ويحتل إنتر، الذي ضم المهاجم روميلو لوكاكو في أغسطس/ آب واستعار أليكسيس سانشيز من يونايتد، المركز الثاني في الدوري متأخرا بنقطتين عن يوفنتوس.

ويسعى إنتر بقيادة المدرب أنطونيو كونتي لحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2010.

وبدأ يونغ مسيرته مع واتفورد وصعد معه للدوري الممتاز قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا عام 2007، ليتعاقد مع السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق ليونايتد عام 2011.

ومنذ انتقاله إلى الشياطين الحمر، خاض 261 مباراة وسجل 19 هدفًا وحصد العديد من الألقاب منها لقب الدوري موسم 2012/2013 وهو آخر ألقاب النادي بالدوري مع السير فيرغسون، وكذلك الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية وثلاثة ألقاب للدرع الخيرية والدوري الأوروبي.