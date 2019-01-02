إنتر ميلان يسعى لضم آشلي يونغ من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للحصول على خدمات آشلي يونغ، لاعب مانشستر يونايتد، الذي لم يجدد عقده بعد مع فريقه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن عقد يونغ مع يونايتد سينتهي في الصيف، وقدم له نادي إنتر عرضًا يمتد لعامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأول بالنسبة لآشلي يونغ هو الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

وانضم يونغ إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أستون فيلا في صيف 2011 بمبلغ 16.2 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 19 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم مع الشياطين الحمر، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

يونغ لعب في مركز الجناح الهجومي، قبل أن يتحول مع تقدمه في السن إلى ظهير أيسر مع لويس فان غال مدرب الفريق السابق.