لاتسيو يسحق سامبدوريا ويحقق فوزه الـ11 على التوالي في الدوري الإيطالي (فيديو)

أحرز تشيرو إيموبيلي ثلاثة أهداف ليفوز لاتسيو 5-1 على سامبدوريا ويحقق انتصاره 11 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويصبح على بُعد ثلاث نقاط من يوفنتوس المتصدر.

وسجل فيليبي كايسيدو هدفا وأضاف إيموبيلي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليحصل لاتسيو على أفضلية كبيرة بعد مرور 20 دقيقة.

وأضاف البديل باستوس هدفا في الشوط الثاني قبل أن يستكمل إيموبيلي أهدافه من ركلة الجزاء الثانية في المباراة ويرفع رصيده إلى 23 هدفا في صدارة هدافي الدوري.

أهداف لقاء :

لاتسيو 5-1 سامبدوريا pic.twitter.com/78b5cwSXw9 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goals4you1) January 18, 2020

وجاء هدف سامبدوريا الوحيد عن طريق كارول لينيتي قبل 20 دقيقة من النهاية لكن استمرت معاناة الفريق بعد أربع دقائق بعدما تعرض المدافع يوليان شابوت للطرد بسبب ارتكاب خطأ ضد لاعب منفرد.

وأصبح لاتسيو خامس فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق أكثر من عشرة انتصارات متتالية إلى جانب يوفنتوس في مناسبتين وروما في مناسبتين ونابولي وإنتر ميلان.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف إنتر صاحب المركز الثاني، الذي يواجه ليتشي يوم الأحد، وثلاث نقاط عن يوفنتوس الذي يستضيف بارما.