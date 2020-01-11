لاتسيو يحقق انتصاره العاشر على التوالي بإسقاط نابولي في الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو انتصاره العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وهو رقم قياسي للنادي، بفوزه 1-صفر على نابولي في الإستاد الأولمبي اليوم السبت بعد خطأ فادح من ديفيد أوسبينا حارس الفريق الزائر.

وفقد الكولومبي الدولي أوسبينا الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 82 ليعطي الفرصة لمهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي ليسجل هدفه الـ20 في الدوري هذا الموسم.

واقترب نابولي من التسجيل عندما سدد بيوتر جيلينسكي في القائم، بينما حرم توماس ستراكوشا حارس لاتسيو لورينتسو إنسيني من التسجيل ثلاث مرات، ليتلقى نابولي هزيمته الثالثة في أربع مباريات منذ تعيين المدرب الجديد جينارو غاتوزو.

وبقي لاتسيو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 18 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان ويوفنتوس، بينما تراجع نابولي المتعثر إلى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.