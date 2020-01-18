عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”فخر إسبانيا“.. سيتين يراهن على ريكي بويغ.. ولوبتيغي يعود إلى سانتياغو برنابيو (صور)

شكلت مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز الإسباني سانز برالي دكار في السعودية، وفوز النصر بكأس الخليج العربي في الإمارات، وبطولة آسيا تحت 23 عامًا، وأخبار الأندية السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني برالي دكار الذي أقيم في السعودية هذه السنة، وكتبت:“فخر إسبانيا“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وإشبيلية، وكتبت:“بنزيما يعود، وبيل خارج اللائحة في أكبر مفاجأة“.

وتحدثت الصحيفة عن فوز خيتافي على ليغانيس في لقاء مقدم عن الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ورهانات مدربه الجديد كيكي سيتين، وكتبت:“سيتين يراهن على ريكي بويغ“ و“سيتين: ميسي لاعب فريد ويساعد أي مدرب“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وإشبيلية، وكتبت:“دون راموس وبيل أمام إشبيلية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الفكر الخططي للمدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين، وكتبت:“سبورة سيتين“.

كما تحدثت عن مواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت:“زيدان دون راموس، وبيل، وفالفيردي“.

واهتمت بفوز كارلوس سانز برالي دكار الذي أقيم في السعودية، وكتبت:“سانز ملك دكار“.

أس

ركزت الصحيفة على فوز كارلوس بلقب رالي دكار الذي أقيم في السعودية، وكتبت:“كارلوس 3 ملك دكار“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وإشبيلية، وكتبت:“لوبتيغي يعود إلى سانتياغو برنابيو“.

واهتمت أيضًا بلقاء إيبار وأتلتيكو مدريد، وكتبت:“سيميوني يزور إيورا حيث يفوز دائمًا“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد، الأحد، ورغبة أولي جونار سولشاير في الحصول على نقطة جديدة من يورغن كلوب، وكتبت:“يرغب أولي جونار سولشاير في الحصول على نقطة على يورغن كلوب، وسيذهب من أجل ذلك غدًا“.

كما اهتمت بتطورات صفقة انتقال البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد“.

وتحدثت كذلك عن تصريحات بيب غوارديولا مدريد مانشستر سيتي بشأن حفلة لاعبيه الساخنة، وكتبت: ”بيب غوارديولا وافق على الحفلة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صراع الأجيال في التنس قبل بداية بطولة أستراليا المفتوحة، وكتبت:“العمر المحوري“.

كما تحدثت عن تأهل أولمبيك مارسيليا للدور القادم من كأس فرنسا، ومواجهة أولمبيك ليون لفريق نانت في نفس المسابقة.

واهتمت الصحيفة بفوز الإسباني سانز بلقب رالي دكار في السعودية، وكتبت:“سانز ملك العربية“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على ختام رالي دكار والذي جرى هذه السنة على الأراضي السعودية، وكتبت:“القدية تزف أبطال دكار“.

كما تحدثت عن تأهل النصر السعودي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكتبت:“النصر يعبر“.

واهتمت الصحيفة بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الشباب:“الشباب يفاوض بانينغا“، وعن الاتحاد كتبت: ”بريجوفيتش يعود ومصيره معلق“.

كما اهتمت بربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، ولقاء السعودية وتايلاند، وكتبت:“الأخضر جاهز“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز النصر بلقب كأس الخليج العربي بعد فوزه في النهائي على شباب الأهلي ،2/1 وكتبت:“العميد الثاني، زرقاء في ليلة النصر“.

كما تحدثت عن مهرجان القدرة، وكتبت:“مهرجان القدرة في حب القائد، كلنا محمد بن زايد“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أبوظبي جرانت سلام للجوجيتسو، وكتبت: ”البرازيلية غابرييلا ملكة بساط“.