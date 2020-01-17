إيمري تشان يطالب يوفنتوس بتحديد مصيره.. ومانشستر يونايتد في الصورة

بات مستقبل الدولي الألماني إيمري تشان مع فريقه يوفنتوس الإيطالي غامضاً في ظل ابتعاده عن المشاركة بالمباريات خلال الموسم الجاري.

ويخشى لاعب وسط البيانكونيري من أن يكلفه ابتعاده عن المباريات، عدم المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

اجتماع حاسم

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن تشان قد طلب الاجتماع بمسئولي يوفنتوس لمناقشة موقفه الحالي في الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات تحت قيادة ماوريسيو ساري المدير الفني.

ولم يشارك تشان سوى في ثمانية مباريات منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث كان اللاعب الألماني يتوقع المشاركة في مواجهة فريقه أمام أودينيزي ضمن منافسات كأس إيطاليا، إلا أنه بقي على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة ”لاجازيتا“ الإيطالية أن صبر تشان قد نفذ وهو يسعى للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إذا لم يحصل على ضمانات كافية بخصوص الحصول على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات.

مانشستر يونايتد يترقب

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن التقارير الإيطالية ربطت تشان لفترة طويلة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

واقترب اليونايتد من حسم صفقة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة، في ظل رغبة النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق في تدعيم خط الوسط بعد إصابة الثنائي بول بوغبا وسكوت ماكتوميناي.

وكان تشان لاعب ليفربول السابق قد استبعد في وقت سابق فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد الغريم التقليدي للريدز.

وكان تشان قد انتقل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية في صيف عام 2018.