إيمري تشان يتراجع عن هجومه على يوفنتوس (شاهد)

تراجع إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس عن هجومه على إدارة النادي عقب استبعاده من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا وأكد امتنانه لإدارة ناديه.

وقال تشان في تصريحات سابقة لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”أشعر بصدمة كبيرة، لقد امتد حديثنا لدقيقة واحدة ولم أحصل على إجابة وهذا يجعلني غاضبًا ومستاءً، سوف أبقي استنتاجي بعيدًا، ومن ثم أتحدث مع إدارة النادي عقب العودة من التوقف الدولي“.

وتابع: ”لقد قيل لي وتم وعدي بقيدي في قائمة الفريق الأوروبية الأسبوع الماضي، لقد سعى باريس سان جيرمان لضمي لكنني قررت البقاء في يوفنتوس“.

لكنه عبر حسابه على تويتر قال منذ قليل: ”احترامًا ليوفنتوس وزملائي في الفريق، الذين ظل نجاحهم دائمًا أولويتي الأولى، لن أقول أي شيء آخر، وسأواصل القتال في الملعب“.

وتابع لاعب ليفربول السابق والدولي الألماني ”سأكون دائمًا ممتنًا ليوفنتوس، خاصة لدعمي أثناء فترة مرضي منذ انضمامي للنادي“.

