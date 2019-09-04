بعد استبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا.. إيمري تشان يهاجم إدارة يوفنتوس

شن إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، هجومًا لاذعًا على إدارة ناديه بعد ساعات قليلة من استبعاده من قائمة الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

وأعلن ماوريسيو ساري، أمس الثلاثاء، القائمة، ولم تضم كلًا من جورجيو كيليني للإصابة، ماريو ماندزوكيتش بالإضافة إلى تشان بقرار فني.

لاعب ليفربول السابق كان ضمن المنضمين ليوفنتوس الصيف الماضي تحت قيادة ماسيمليانو أليجري لكن يبدو أنه خارج خطط الإيطالي ماوريسيو ساري.

قال تشان في تصريحات لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”أشعر بصدمة كبيرة، لقد امتد حديثنا لدقيقة واحدة ولم أحصل على إجابة وهذا يجعلني غاضبًا ومستاءً“.

وأضاف: ”سوف أبقي استنتاجي بعيدًا، ومن ثم أتحدث مع إدارة النادي عقب العودة من التوقف الدولي“.

وتابع: ”لقد قيل لي وتم وعدي بقيدي في قائمة الفريق الأوروبية الأسبوع الماضي، لقد سعى باريس سان جيرمان لضمي لكنني قررت البقاء في يوفنتوس“.

وأردف: ”رفضي جاء بناء على تواجدي في قائمة دوري أبطال أوروبا“.

استبعاد الألماني قد يفتح الباب لرحيله في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد ضم الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي.

ويتواجد في خط وسط يوفنتوس كل من سامي خضيرة وبليز ماتويدي ورودريغيو بنتانكور وميراليم بيانيتش.