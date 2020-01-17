الضرائب الإيطالية تعرقل خطط برشلونة الإسباني لضم دي ليخت من يوفنتوس

تواصل إدارة نادي برشلونة التخطيط مبكراً لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ويركز النادي الكتالوني على دعم مركز قلب الدفاع، مع تقدم عمر جيرارد بيكيه قلب دفاع الفريق والإصابات المتكررة التي تلاحق الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويعد الهولندي دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي الاسم الأبرز على لائحة المطلوبين للانضمام للبلوغرانا، رغم تفضيله الانضمام للنادي الإيطالي في الصيف الماضي رغم تلقيه عرضاً من برشلونة.

رغبة كتالونية

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن الأسبوعين الماضيين شهدا العديد من التقارير التي تشير إلى احتمال تحرك برشلونة مرة أخرى لمحاولة التعاقد مع دي ليخت.

وحاول برشلونة ضم دي ليخت الصيف الماضي، رفقة فرانكي دي يونغ زميله في أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن اللاعب الشاب فضل الانضمام ليوفنتوس.

ويمر دي ليخت بموسم صعب للغاية مع يوفنتوس، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة.

مفاجأة الضرائب

وذكر ”كالتشيو ميركاتو“ أن برشلونة سيكون عليه الانتظار حتى صيف 2021 إذا أراد التوقيع مع دي ليخت.

وأوضح أن قانون الضرائب الجديد في إيطاليا والذي تم إقراره في 2019، سيكون سبباً رئيسياً في عدم انتقال دي ليخت إلى البلوغرانا خلال العام الجاري.

وينص قانون الضرائب الجديد على أن 50% من قيمة راتب دي ليخت مع يوفنتوس ستكون معفية من الضرائب، بشرط استمرار اللاعب في إيطاليا لموسمين متتاليين.

أما في حال رحيل اللاعب إلى أي ناد خارج إيطاليا فسيكون يوفنتوس مطالباً بسداد الضرائب عن قيمة عقد اللاعب بالكامل دون أية إعفاءات.

ومن المرجح أن يرفض يوفنتوس رحيل اللاعب خلال العام الحالي لتجنب الوقوع في أزمة مستحقات مع الضرائب الإيطالية، وهو ما يعرقل خطط برشلونة لضم اللاعب الهولندي.