كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس لشهر ديسمبر

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على جائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر ديسمبر الماضي

وأوضح الحساب الرسمي ليوفنتوس على موقع ”تويتر“، أن رونالدو حصل على الجائزة، ليتفوق على بقية زملائه.

وتألق رونالدو الشهر الماضي، بعدما سجل 6 أهداف في 5 مباريات مع يوفنوس، وسيتسلم جائزته قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بارما.

ووقّع رونالدو أهدافا في مباريات يوفنتوس أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وساسولو ولاتسيو وأودينيزي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو 3 أهداف ”هاتريك“ أمام كالياري، ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي لم يحققه منذ التحاقه بالفريق صيف 2018 قادما من ريال مدريد.

December’s winner for the #MVP of the Month award, Powered by @officialpes is … ????????@Cristiano will be handed the prize by a #JuventusMember before #JuveParma ????https://t.co/eKDhbrknjz pic.twitter.com/dkIaIN3s3r

— JuventusFC (@juventusfcen) January 17, 2020