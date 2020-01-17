كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس لشهر ديسمبر

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على جائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر ديسمبر الماضي

وأوضح الحساب الرسمي ليوفنتوس على موقع ”تويتر“، أن رونالدو حصل على الجائزة، ليتفوق على بقية زملائه.

وتألق رونالدو الشهر الماضي، بعدما سجل 6 أهداف في 5 مباريات مع يوفنوس، وسيتسلم جائزته قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بارما.

ووقّع رونالدو أهدافا في مباريات يوفنتوس أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وساسولو ولاتسيو وأودينيزي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو 3 أهداف ”هاتريك“ أمام كالياري، ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي لم يحققه منذ التحاقه بالفريق صيف 2018 قادما من ريال مدريد.

واستغل رونالدو مواجهة كالياري ليفك عقدته أمام نفس الفريق، حيث سجل أول أهدافه على كالياري، ليكون قد سجل على كل الأندية الإيطالية التي واجهها في الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة ”سكواكا“ أن رونالدو أصبح أول لاعب برتغالي في التاريخ يسجل ”3 أهداف ”هاتريك“ في الكالشيو، كما بات ثاني لاعب في التاريخ يسجل ”هاتريك“ في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي بعد التشيلي أليكسيس سانشيز.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، ”الهاتريك“ رقم 36 في مسيرته، ولا يوجد لاعب وصل إلى هذا الرقم منذ يناير 2008، في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 34 ”هاتريك“.