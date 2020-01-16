حقيقة تزوير تصويت الجماهير لضم كريستيانو رونالدو للتشكيل المثالي لعام 2019

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاتهامات التي صاحبت إعلانه عن التشكيل المثالي لسنة 2019 عبر تصويت الجماهير، وأكد أنه لم يقم بتزوير التصويت من أجل إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت عدة تقارير إعلامية أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير من تشكيل الفريق من خطة 4-3-3 إلى 4-2-4 لإشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بدلا من الفرنسي نغولو كونتي لاعب وسط تشيلسي.

وحسب تقارير إعلامية فالنجم البرتغالي حصل على أصوات في الهجوم أقل من السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة واحتل المركز الرابع؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير التشكيل وإشراك أربعة مهاجمين.

وقال مصدر لصحيفة “ ذا صن “ البريطانية :“ ما حصل ليس جيدا، إنه تزوير لنتائج التصويت، شعبية رونالدو لدى المنضمين وعدم وجوده في التشكيل دق جرس الإنذار ودفعهم لتغيير التصويت ”.

ورد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أخبار تزوير تصويت الجماهير :“ تشكيل هذه السنة تم اختياره ليعكس أصوات الجماهير بالتوازي مع إنجازات اللاعبين في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”.

وضم التشكيل الذي تم اختياره من المصوتين الحارس البرازيلي أليسون باكير من ليفربول وفي الدفاع ثلاثي ليفربول الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والأسكتلندي أندرو روبرتسون والهولندي فيرجيل فان ديك ومدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت.

وفي وسط الميدان ضم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي والهولندي فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة.

بينما ضم الهجوم الرباعي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.