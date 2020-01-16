رغم نفي دينامو زغرب.. برشلونة وميلان وموناكو يتصارعون على داني أولمو

نفى رئيس دينامو زغرب الكرواتي وصول النادي أي عرض سواء من برشلونة أو ميلان للتعاقد مع الإسباني داني أولمو.

وأظهر العديد من الأندية الأوروبية الكبرى اهتماما بضم أولمو المرتبط بعقد مع دينامو زغرب حتى يونيو/حزيران 2021 لكن ميركو بارسيتش رئيس النادي مبيركو باراسيتش رئيس النادي الكرواتي نفى وصوله أي عرض بشأن أولمو.

ويسعى اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما للعودة إلى إسبانيا وتحديدا برشلونة خاصة بعد مشاركته لأول مرة مع المنتخب الأول خلال التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى يورو 2020 ويأمل في أن يتم ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليكون قادرًا على الانضمام إلى تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

وأثار الأداء الاسثنائي للعب الكثير من الشائعات بشأنه لكن صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نقلت عن باراسيتش قوله ”هل قال إنه يود العودة لبرشلونة؟ هذا أمر اخر لكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن. أذكر أنه في الثالث من يناير الحالي قال أولمو نفسه إنه شعر ”بسعادة بالغة“ بسبب عرض مزعوم من برشلونة“.

ورغم نفي رئيس دينامو زغرب لوجود أي عرض حاليا للدولي الشاب إلا أنه من الواضح أنه سيتلقى عرضا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وباراسيتش نفسه يدرك حدوث ذلك قائلا ”حتى نهاية شهر يناير، لم يتبق سوى أسبوعين ويمكن أن يحدث كل شيء. لم نعرضه للبيع لأن عقده مستمر حتى عام 2021“.

ميلان يترقب

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ميلان يرغب في ضم أولمو أيضا خاصة وأن اللاعب اعترف بأن الدوري الإيطالي بطولة ”جذابة للغاية“.

ويبدو ميلان الأقرب بين الأندية الإيطالي للتعاقد معه لكن باراسيتش نفى أيضا تقديم النادي أي عرض لدينامو زغرب حتى الآن: ”لا أعرف من أين جاءت هذه الأخبار. أنا رئيس النادي ولم يصلنا أي عرض من إيطاليا ولم أتلق أي اتصال من إيطاليا.. كل ذلك تكهنات صحفية“.

وأشار باراسيتش إلى أن العرض المناسب الذي سيوافق عليه مقابل رحيل أولمو في حال تلقيه عرضا بالفعل هي 30 مليون يورو قائلا ”هذا رقم جيد لكن دعنا نقول إنه في الوقت الحالي لا يمكننا تحديد سعر له لأننا لم نتلق العروض“.

موناكو في الصورة

ووفقاً لما أوردته شبكة ”T Portal“ الكرواتية فإن أولمو مطلوب في موناكو أيضا بناء على رغبة روبرت مورينو المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني.

وشارك اللاعب في أول مباراة له في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع إسبانيا تحت قيادة مورينو أمام مالطة وسجل هدفاً بمجرد نزوله أرض الملعب في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 7-صفر، وكان ذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الاوروبية يورو 2020.